Anya (20) “kon gestorven zijn” door beet van veelvoorkomende huisspin en durft nu amper nog slapen

De Britse Anya Cantrell (20) raadt iedereen aan om spinnenbeten altijd te laten verzorgen nadat ze “kon gestorven zijn” door een beet van een grote steatoda. Die huisspin komt overal ter wereld voor en heeft een onschuldige beet, maar de bijtwonde kan infecteren, zoals bij Anya. De jonge vrouw werd enkele dagen nadat ze werd gebeten met spoed geopereerd nadat haar hand “twee keer zo groot” was opgezwollen. “De dokters zeiden dat ik bijna sepsis had gekregen”, legt ze uit in een video die ze op sociale media zette.

De Britse ging twee dagen nadat ze ’s nachts werd gebeten naar de spoedafdeling met haar gezwollen hand en kreeg antibiotica voorgeschreven. De zwelling minderde niet en haar volledige arm deed pijn. Toen ze voor de tweede keer in het ziekenhuis was, kreeg ze te horen dat ze “moest rusten”, maar een dag later kreeg ze een telefoontje van een dokter.

“Ik moest snel weer naar het ziekenhuis komen”, klinkt het. Daar werd ze met spoed geopereerd en werd een drain geplaatst. De dokters informeerden haar dat ze bijna bloedvergiftiging had opgelopen door de geïnfecteerde spinnenbeet. “Ik kon gestorven zijn”, aldus Anya. “Ze konden nog net verhinderen dat de infectie mijn bloedbaan bereikte.”

Intussen is ze hersteld, maar ze durft amper nog slapen omdat ze vreest dat de spin die haar ’s nachts heeft gebeten nog steeds in haar slaapkamer rondloopt. “Ik was doodsbang van spinnen, maar nu doe ik geen oog meer toe”, klinkt het nog. “Voor ik ga slapen, kijk ik in alle spleten en kieren om ervoor te zorgen dat er geen spinnen zitten. Ik ben bang dat er ’s nachts weer iets op mij kruipt en me bijt.”