Terug naar de orde van de dag: Michael Vanthourenhout klopt Laurens Sweeck in Parkcross Maldegem, Eli Iserbyt is furieus

Michael Vanthourenhout (Pauwels Sauzen-Bingoal) heeft woensdag de Parkcross in Maldegem gewonnen. Het was terug naar de orde van de dag want kersvers wereldkampioen Mathieu van der Poel en Wout van Aert komen dit crossseizoen niet meer aan de start.

De 29-jarige Belgische en Europese kampioen haalde het met vier seconden voorsprong op Laurens Sweeck (Crelan-Fristads). Elf seconden na Vanthourenhout werd zijn Nederlandse teamgenoot Ryan Kamp derde. Niels Vandeputte eindigde als vierde, voor Eli Iserbyt. Laatstgenoemde was na de cross furieus, hij ging verhaal halen bij de wedstrijdcommissarissen. Na raadpleging seponeerden die de klacht omdat ze niets onreglementair opgemerkt hadden.

De derde hond en het been

De Parkcross in het Sint-Annapark werd een ware vliegmeeting. Van bij de start vormde zich een omvangrijke kopgroep. Dat gezelschap ranselde Eli Iserbyt helemaal uit elkaar net voor halfweg. De renner van Pauwels Sauzen-Bingoal sloeg een kloof op onder anderen Laurens Sweeck, Michael Vanthourenhout, Ryan Kamp, Vincent Baestaens, de Zwitser Kevin Kuhn, Emiel Verstrynge en Toon Vandebosch. Met nog vier ronden te rijden, telde Iserbyt zowat 10 seconden voorsprong op het trio Sweeck, Vanthourenhout en Kamp. Sweeck zat dus andermaal in de tang van de Pauwels Sauzen-Bingoalrenners. Hij moest het werk in de achtervolging op Iserbyt alleen opknappen. Laatstgenoemde maakte echter een foutje en werd voorbijgereden door Sweeck. Die trok de voorlaatste ronde in met een kleine voorsprong op Vanthourenhout, Iserbyt en Kamp.

Bij het ingaan van de slotronde hadden Sweeck en Iserbyt een kleine voorgift op Vanthourenhout. Wat verderop volgde Kamp. Er werd voorin gebikkeld op het scherpst van de snee, en daar maakte Vanthourenhout netjes gebruik van. Het verhaal van de derde hond en het been dus. De naar Wetteren verkaste West-Vlaming haalde het afgescheiden voor Sweeck en Kamp. Meteen de zevende zege van het seizoen voor Vanthourenhout, die al eens in 2016 het zegegebaar mocht maken in Maldegem.

Michael Vanthourenhout: “Het seizoen is zeker nog niet gedaan”

Na Kruibeke, Meulebeke, het Europees kampioenschap, Overijse, Val di Sole en het Belgisch kampioenschap was Vanthourenhout opnieuw de beste. De man in de sterrentrui maakte handig gebruik van de strijd tussen Laurens Sweeck en zijn teamgenoot Eli Iserbyt om het zegegebaar te maken in het Sint-Annapark.

“Eli Iserbyt was wel zeer sterk, net als Laurens Sweeck trouwens. Zij ontwikkelden volgens mij zowat hetzelfde tempo”, deed Vanthourenhout zijn verhaal. “Ryan Kamp en ik moesten bijten om bij hen in het wiel te blijven. Het is niet simpel hoor als die mannen hun gashendel opendraaien. Eli maakte volgens mij daarop een foutje in de zandbak, waardoor Laurens Sweeck terug bij hem kwam aansluiten. Er werd wat geduwd en daar kon ik op mijn beurt van profiteren. Ik moest op het einde wel alles geven om die laatste zandpartij als eerste in te zetten. Dat lukte en zo kon ik ook als eerste de laatste rechte lijn intrekken.”

Akkefietje voor de materiaalpost

Eli Iserbyt was furieus na de cross. Hij zou gehinderd zijn door Sweeck. “Volgens mij was dat een stevig duel in de koers”, aldus Vanthourenhout. “Echt het fijne weet ik er niet van. Het was een akkefietje voor de materiaalpost. Beiden wilden hun plaats houden en dan gebeuren er soms wat dingen”, aldus Michael Vanthourenhout.

Vanthourenhout mocht voor het eerst triomferen na het behalen van zijn tricolore trui in Lokeren. “Het is nooit simpel om een cross te winnen. Het WK was goed, maar niet super. Zaterdag volgt er al opnieuw een heel belangrijke cross. In Middelkerke probeer ik mijn tweede plaats in het klassement van de Superprestige te behouden. En daarna volgen nog enkele mooie wedstrijden. Het seizoen is dus zeker nog niet gedaan.”

Laurens Sweeck: “In een cross gebeuren die dingen nu eenmaal”

“Er was een duel in volle wedstrijd en in volle finale met Iserbyt”, stelde Sweeck over het beruchte incident. “Meer kan ik hierover niet zeggen. In een cross gebeuren die dingen nu eenmaal. Simpel. Niet meer, niet minder. Eli was halverwege in de aanval getrokken. Ik zat in de tang bij de mannen van zijn team, Vanthourenhout en Kamp. Maar Iserbyt maakte een foutje in de zandbak. Toen kon ik de kloof dichten. Ik hield niet in en ging door op mijn elan en zette meteen de aanval in. Die demarrage kostte me enorm veel krachten en ik heb alles bekocht in de laatste ronde. Toen slaagde Vanthourenhout er nog in om naar de leiding te rijden. Ik moest tevreden zijn met de tweede plaats.”

Iserbyt leek even op weg naar de zege. Dan was er een hoofdrol voor Sweeck, maar uiteindelijk was het toch nog Vanthourenhout die het haalde. Aan spankracht geen gebrek in de Parkcross van Maldegem. “De laatste ronde was het vat wat af bij mij”, vertelde Sweeck. “Ik probeerde nog om Michael achter mij te houden, maar dat lukte niet. Op het laatste technische stuk wist ik meteen dat een tweede plaats het hoogst haalbare zou worden. Ik rijd nu alle crossen nog die eraan zitten te komen. Nog vijfmaal genieten en nog evenveel keer afzien. Te beginnen al zaterdag in Middelkerke”, lachte Sweeck.