Leonardo DiCaprio (48) zou alweer een nieuw jong lief hebben, van nog geen 20

Dat acteur Leonardo DiCaprio, zelf 48, steeds relaties aanknoopt met vrouwen van in de 20 is al lang geweten. Maar deze keer zocht hij een nog jonger iemand, zo lijkt het.

DiCaprio zou voor de zoveelste keer een model aan de haak hebben geslagen: de amper 19-jarige Eden Polani uit Israël. De voorbije dagen werd de acteur met haar gespot op een feest naar aanleiding van Ebony Riley’s nieuwe EP in Los Angeles. DiCaprio, die de voorbije 25 jaar een indrukwekkend filmpalmares kon opbouwen, heeft nog nooit een relatie gehad met iemand die ouder was dan 25 jaar. Zo verbrak hij zijn relatie met model Camilla Morrone, met wie hij vier jaar samen was, op het moment dat ze 25 werd. Fun fact: de moeder van het model was twee jaar jonger dan DiCaprio.

Dat hij nu een relatie zou hebben met een meisje dat perfect zijn dochter kan zijn, lokt heel wat amusante reacties uit en hilarische memes op het internet. Zo merkte iemand op dat DiCaprio wellicht onlangs ook zijn interesse in de kaskraker Titanic is verloren, want die film werd zopas ook 25 jaar. Amy Schumer grapte vorig jaar tijdens de uitreiking van de Oscars dat het bewonderenswaardig is dat DiCaprio zich inzet voor het klimaat zodat hij een groenere planeet kan nalaten voor zijn piepjonge vriendinnen.