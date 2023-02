Exit Thierry Henry bij de Rode Duivels, Vermaelen heeft wel een toekomst: “Wij zijn onder de indruk van Thomas”

Thierry Henry is niet langer assistent-bondscoach van de Rode Duivels, zo bekende Peter Bossaert, CEO bij de Koninklijke Belgische Voetbalbond, woensdag bij de persvoorstelling van kersvers bondscoach Domenico Tedesco en technisch directeur Frank Vercauteren in het nationaal oefencentrum in Tubeke.

“We hebben wel nog met Thierry gesproken, omdat we zijn mening waarderen en hij inzit met de toekomst van de nationale ploeg. Maar hij zal geen rol meer spelen in de staf”, aldus Bossaert. “We waarderen het werk dat hij geleverd heeft.”

De intussen 45-jarige Fransman keerde in de zomer van 2021 terug bij de nationale ploeg, na een afwezigheid van tweeënhalf jaar. Henry moest de technische staf op de eerste plaats versterken voor het EK, waar de Belgen in de kwartfinales tegen Italië uitgeschakeld werden. Nadien werd er echter al snel gepraat over een verlenging, die er uiteindelijk ook kwam, tot en met het WK van eind vorig jaar in Qatar. Nadien schoven heel wat Rode Duivels hem naar voren als kandidaat-bondscoach, maar de Belgische bond had andere plannen. Henry diende zijn kandidatuur voor de vacante post overigens niet in.

© Marc Gysens

Blijft wel aan boord: Thomas Vermaelen. Alleen is nog niet zeker in welke rol. “Wij zijn onder de indruk van alles wat Thomas al gedaan heeft voor ons. We willen verder met hem, in een bepaalde rol. Dat zullen we ook bespreken met hem, hij is een monument van het Belgische voetbal. Voor de staf zijn nu nog alles aan het bespreken.”

De verwachting is dat Tedesco met Andreas Hinkel als zijn vaste T2 en keeperstrainer Max Urwantschky twee assistenten zou meebrengen naar België. Maar zij zijn nog in onderhandeling omtrent de afhandeling van hun contract bij hun vorige werkgever.