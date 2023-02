Drie broers Minten op het podium van Salvatorrusthuis met liedjes uit de oude doos

In het Hasseltse woonzorgcentrum Salvator konden de bewoners genieten van een uniek optreden: de drie broers Minten, pianist Eugeen (85), saxofonist Gaston (86) en zanger Kamiel (90), traden er op met liedjes uit de oude doos. In totaal stond er dus 261 jaar op het podium.

De muzikale ontspanningsnamiddag in WZC Salvator werd georganiseerd door Heidi Minten, de dochter van Gaston. Een van de enthousiaste luisteraars was de jongste van de Mintenbroers, Michel (82).

“Van muziekonderwijs was er in onze kindertijd nog geen sprake”, vertellen broers Eugeen, Gaston en Kamiel. “Onze eerste lessen notenleer kregen we thuis van onze vader Fille. Daarna hebben we ons als afstammelingen van een rasechte muziekfamilie door zelfstudie verder ontwikkeld.” Gaston studeerde vanaf zijn 28ste nog aan het muziekconservatorium van Hasselt en volgde er ook trompetlessen. Kamiel begon op zijn 40ste nog met zanglessen aan de muziekacademie in zijn woonplaats Lummen.

Eerbetoon

In 1958 richtten de broers het Regenboogorkest op, een kwintet waarin nog twee andere broers, Georges en Michel, meespeelden. Zes jaar later gaven ze het orkest een nieuwe naam als eerbetoon aan hun overleden jongste broer Albert: het Bert Minten-Orkest. Hun repertoire was zeer uitgebreid en ze stonden regelmatig op het podium. Niet alleen in Limburg, maar ook ver daarbuiten.

Tijdens hun optreden in WZC Salvator grepen de broers naar liedjes uit de oude doos, zoals Limburg Allein, In de Stille Kempen, De Lichtjes van de Schelde, Sarie Marijs en nog vele andere. En de bewoners, die zongen uit volle borst mee.(raru)