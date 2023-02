Zuster Angela is 102: “Twintig keer naar Lourdes geweest om voor de zieken te zorgen”

Hasselt

In het woonzorgcentrum Clarenhof in Hasselt heeft zuster Angela, in Overpelt geboren als Henriette Schildermans, haar 102de verjaardag gevierd.

Zuster Angela is de oudste uit een gezin van elf kinderen. Bij de Ursulinen in Hasselt volgde ze een opleiding snit en naad. Op haar 15de besliste ze om zelf kloosterlinge te worden. Twee jaar later trad ze in. Ze volgde een opleiding tot regentes huishoudkunde en zou de rest van haar carrière les geven in het VTI van de Ursulinen in de schaduw van het Hasseltse stadhuis.

Naast lerares was Angela ook begeleidster van de internen en organisator van bezinningsdagen in het klooster te Kiewit. “Ook ben ik twintig kaar meer geweest naar Lourdes om voor de zieken te zorgen”, vult de zuster aan. Eén ding vindt ze erg jammer: toen ze 100 werd, kon ze dat door corona niet samen met haar familie vieren. “Maar dat zet ik vandaag helemaal recht”, lacht ze. (raru)