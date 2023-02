Ruben volgt vader Jan op als prins bij De Vrolijke Jantjes

Genk

23 jaar nadat zijn vader Jan II prins werd bij carnavalsvereniging De Vrolijke Jantjes is nu ook zoon Ruben Vanhove aan de beurt. Ruben werd zaterdag aangesteld tijdens het 57ste Jantjesbal.

CV De Vrolijke Jantjes is ontstaan in de schoot van het toenmalige Sint-Jansziekenhuis, nu als campus onderdeel van het Ziekenhuis Oost-Limburg (ZOL). “Het is de oudste carnavalsvereniging van Genk”, weet Ruben. “Op zaterdag 18 februari trekken we met onze groep mee door de straten van Genk tijdens de internationale carnavalsoptocht. Ik ben in ieder geval heel blij dat ik in mijn vaders voetsporen mag treden. Ik zie het ook als een eerbetoon aan hem. Het bal dat we afgelopen weekend hielden, was fantastisch. Dat hebben we te danken aan onze fantastische hofdames, onze Jantjes en aan de Hockey Club Genk-familie.” (cn)