Heemkring houdt lezing over archeologische vondsten

In het onroerenderfgoeddepot GAZO wordt een schat aan archeologische vondsten uit deze regio bewaard. — © GAZO-depot

Heemkunde Groot-Heers organiseert donderdag (9 februari) een lezing over onroerend erfgoedobjecten in het administratief centrum.

Anneleen Mombaerts, archeologe in dienst van de stad Sint-Truiden, komt spreken over de verschillende archeologische materiaalcategorieën en de bewaringsomstandigheden van deze objecten. Zij is ook beheerder van het nieuwe GAZO-depot, waar archeologische artefacten worden bewaard en beheerd. Anneleen zal ook wat vondsten meebrengen die afkomstig zijn uit het werkingsgebied van het depot (Sint-Truiden, Alken, Borgloon, Gingelom en Heers).

Deze gratis lezing gaat om 19.30 uur van start in de kleine feestzaal van De Bammerd. Meer info: hkgrootheers@gmail.com of 0498/21.31.18. (frmi)