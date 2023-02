Gezocht: 90 mannen die Madeleine willen verrassen op haar 90ste verjaardag

90 kaarsjes blaast Madeleine Meers zondag 26 februari uit in het woonzorgcentrum Ludinaca in Lanaken. Om die verjaardag extra speciaal te maken, zoekt haar familie 90 mannen die Madeleine willen komen verrassen. “Er hebben al mannen al toegezegd om in kilt langs te komen.”

De 90ste verjaardag van Madeleine Meers uit Eigenbilzen moet een bijzonder gebeuren worden. “Op het lentefeest van haar achterkleinkind Luuk vorig jaar werd ze op de trappen getild in haar rolstoel door vier kerels”, vertelt Diana Lambrigts, een vriendin van de kleindochter van Madeleine. “Er verscheen een brede glimlach op haar lippen. Ze vertelde me toen dat ze bijna haar verjaardag vierde. ‘Dan zorg ik dat er op je verjaardag 90 mannen je komen begroeten’, grapte ik toen. Dat vond ze geweldig. Het idee alleen al deed haar stralen. Nu wil ik mijn belofte dus graag waarmaken.”

Zo is Diana nu dus op zoek naar 90 mannen die Madeleine op 26 februari willen verrassen. Ook haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen vinden het een geweldig idee. “Ze zal zeker verrast zijn”, lacht haar dochter. “Al heeft ze wel een vermoeden dat er iets gaat gebeuren. Ze vroeg me gisteren nog of er iets gepland was voor haar verjaardag.”

Motormannen

Op verschillende Facebookpagina’s van gemeentes in de buurt ging de oproep intussen al viraal. “Er zijn al een aantal motormannen die toegezegd hebben”, zegt Diana. “Ook mannen van het Belgian Living History Association (BLHA) in Eigenbilzen hebben zich aangemeld. Zij zullen langskomen in een kilt. Maar we hebben nog meer kerels nodig die Madeleines 90ste verjaardag onvergetelijk moeten maken. Wij zorgen voor roosjes, zodat ze van iedere man een roos krijgt. Ook versnapering zullen we voorzien. En nu maar hopen dat veel mannen willen meedoen.”

Ben of ken je een man die Madeleine wil komen verrassen op 26 februari om 16 uur aan WZC Ludinaca in Lanaken? Stuur dan een berichtje naar diana.lambrigts@telenet.be