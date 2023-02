Parochie trakteert kinderen op pannenkoeken op Maria Lichtmis

De kinderen van basisschool De Triangel waren met hun ouders uitgenodigd om op zondag 5 februari met de parochie het feest van Maria Lichtmis te vieren. Hun juf van godsdienst was er ook bij. De eucharistieviering was tweetalig, Nederlands en Italiaans. Om het voor iedereen verstaanbaar te maken, verschenen alle teksten op het scherm. Bij de intrede mochten alle kinderen hun kaarsje aansteken en in de speciale boom plaatsen. Tijdens de viering nam pastoor Eddy Ghijsens even een momentje om alle kinderen en hun ouders te zegenen.

Een andere traditie op Lichtmis is het eten van pannenkoeken. De ronde vorm en de kleur verwijzen naar de zon en dus naar het licht. Daarom kregen de kinderen op het einde van de viering een lekkere pannenkoek aangeboden van de parochie. En of ze ervan genoten hebben.