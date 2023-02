Ferm brengt zorgdiensten dichter bij elkaar met appelgebak en babbels

6 februari staat bij Ferm volledig in teken van de ‘appelbabbelbak’. Deelnemers bakken dan massaal en delen hun gebak met vrienden, familie of collega’s. Al die baksels worden gretig gedeeld op sociale media.

Ferm Thuiszorg vzw brengt de appelbabbelbak over de organisatiegrenzen heen. Verantwoordelijke zorg Fallon Willems (regio Sint-Truiden) ging samen met enkele verzorgenden op pad en deelde maar liefst 25 kilogram appels uit aan verschillende organisaties. Daarmee wil Ferm Thuiszorg haar veelheid aan diensten in de kijker zetten en de mogelijkheden tot samenwerken bespreken. “Want wanneer partners in de zorg goed samenwerken, wordt de zorg en wie er gebruik van maakt er alleen maar beter van”, zegt Fallon Willems. “We namen een appeltje de tijd voor elkaar en dat was erg vruchtbaar.”