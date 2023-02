Dronepiloot Jan (37) bezorgde tv-kijkers adembenemende beelden van WK veldrijden: “Jammer dat zoiets in België niet kan”

VELZEKE/SCHELDEWINDEKE

Dat we tijdens het WK veldrijden de titanenstrijd tussen Wout van Aert en Mathieu van der Poel van dichterbij dan ooit konden volgen, hadden we te danken aan de drone van Jan Crommelinck (37) uit Velzeke. Hij hoort bij de top van dronepiloten in Europa en oefent al sinds zijn jeugd op behendigheid. “Ik ben klein begonnen, met telegeleide vliegtuigjes en helikopters.”