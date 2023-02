Tentoonstelling ‘Het Mysterie van Financiën’ strijkt neer bij PXL-Education

De educatieve tentoonstelling ‘Mysterie van Financiën, het ministerie dat alles over geld en financiën onthult’ opende recent haar deuren bij PXL-Education in Hasselt voor klasgroepen van 25 leerlingen. Tijdens de maanden februari en maart zullen meer dan 1.000 leerlingen uit 14 Limburgse scholen deelnemen aan deze activiteit.

"De tentoonstelling is een initiatief van het Belvue Museum, beheerd door de Koning Boudewijnstichting, en behandelt financiële opvoeding in de ruime zin om jonge burgers de nodige sleutels aan te reiken voor een kritische kijk op de maatschappij", zegt departementshoofd Marc Hermans.

"Via thema’s als het beheren van een budget, verantwoord consumeren, krediet en verzekeringen wil de expo jongeren leren dat de financiële wereld uiteindelijk niet zo geheimzinnig of moeilijk is als ze misschien denken", legt PXL-organisator Sarina Wijnen uit. "Ook maatschappelijke thema’s zoals loonverschillen en sociale zekerheid komen aan bod. De tentoonstelling is opgebouwd uit verschillende loketten die een aantal basisconcepten aanreiken en de leerlingen uitnodigen om in discussie te gaan en hun mening te vormen. Er is bewust gekozen voor een ‘hands on’ ontdekkingstocht met spelelementen en niet voor een digitale oplossing. Het Mysterie richt zich tot jongeren van 12 tot 18 jaar, uit zowel het algemeen, technisch als beroeps secundair onderwijs. Klasgroepen kunnen de tentoonstelling bezoeken onder begeleiding van een leerkracht, die hiervoor ook het nodige pedagogische materiaal ter beschikking krijgt."

"De expo is zo gemaakt dat ze zowel in het Belvue Museum in Brussel als op locatie kan opgesteld worden", zegt Bettie Elias, voorzitter van het fonds. "Het Mysterie komt nu voor het eerst op bezoek in Hasselt zodat de leerlingen van Limburgse scholen op een makkelijke manier op bezoek kunnen komen. Dit werd mede mogelijk gemaakt met de steun van het Fonds Piet en Mia, beheerd door de Koning Boudewijnstichting. Het Fonds steunt initiatieven die jongeren uit de provincie Limburg stimuleren om hun talenten te ontdekken en ontwikkelen. Financiële geletterdheid is een van de thema’s.’