Jack Schoepen, zoon van Bobbejaan, mag themapark bouwen naast luchthaven Deurne: in 2034 moet alles klaar zijn

Themapark Captain Jack – een project van Jack Schoepen, de zoon van Bobbejaan – is geselecteerd door de Vlaamse regering om te onderzoeken of het project ontwikkeld kan worden aan de luchthaven van Deurne. Het park zou op de recreatiezone aan de Krijgsbaan in Mortsel komen. Als de voorbereidingen volgens schema verlopen, starten de bouwwerkzaamheden ten vroegste in de loop van 2024.

In 2021 ging de Vlaamse overheid op zoek naar kandidaten die op die plaats dagrecreatie wilden aanbieden. Dat mocht dus een themapark zijn, op voorwaarde dat er een thematische link zou zijn met de luchthaven van Deurne. Schoepen bleek de enige kandidaat te zijn en mag zijn project Captain Jack uitwerken op de recreatiezone van vijf hectaren groot.

Jack Schoepen. — © Joren De Weerdt

Minister Lydia Peeters (Open Vld) heeft in naam van de Vlaamse regering haar handtekening geplaatst onder het document voor de toekenning van het opstalrecht aan Captain Jack voor de ontwikkeling van de recreatiezone. Binnenkort zitten de partijen samen om verdere afspraken te maken. Als alles volgens schema verloopt, starten de bouwwerkzaamheden ten vroegste in de loop van 2024.

© © Captain Jack

Het project verloopt in verschillende etappes en zou naar schatting klaar zijn in 2034. “Eerst worden de gezamenlijke wegen en nutsinfrastructuur gerealiseerd. Zodra de vergunningen rond zijn, start de bouw van de eerste fase van het themapark”, klinkt het.

Hotel en theater

Schoepen heeft grootse plannen met het domein. Zo laat hij, naast verschillende attracties in het thema luchtvaart, ook een viersterrenhotel, theater en parkeergebouw bouwen. “We beginnen met de bouw van de eerste skydive in Vlaanderen, een klimzaal een dronehal, VR Parachute en een ballonattractie. De volgende fases volgen geleidelijk.”

© Captain Jack

Verder zal het themapark ook bestaan uit een interactief indoor centrum rond luchtvaart voor kinderen tot twaalf jaar en een educatief belevingscentrum rond wetenschap en techniek voor jong en oud.

Onderhandelingen

“Nog niet alles is in kannen en kruiken”, reageert Elke Vandersypen van Captain Jack. “We bekijken eerst of we een opstalovereenkomst kunnen sluiten, waarin vastgelegd wordt dat wij de grond voor veertig jaar en eventueel langer kunnen gebruiken. Daar zullen wij dan jaarlijks huurgeld voor betalen. Uiteraard zijn daar allerlei voorwaarden en wederzijdse verplichtingen aan verbonden. Daar wordt nu over onderhandeld”, klinkt het.

De recreatiezone waar het park zou komen. — © RR

Vervolgens volgen ook nog een mobiliteitsstudie, inrichtingsplan, en omgevingsvergunning. “Een hele administratieve molen waar we doorheen moeten. Een deadline op het project plakken is moeilijk, aangezien het van vele externe factoren afhangt. We hopen het natuurlijk zo snel mogelijk rond te krijgen.”

Jack Schoepen wil zelf pas reageren zodra alles definitief is.