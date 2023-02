Dertiger uit Genk steelt snoep voor zijn kinderen: “Kon dat niet betalen”

In totaal moest de dertiger uit Genk zich verantwoorden in vier dossiers van diefstallen. De man zou het financieel zwaar gehad hebben waardoor hij aan het stelen ging. Een van de diefstallen pleegde hij volgens de procureur in het Aldi-filiaal in Oudsbergen. Toen ging hij ervandoor met snoep en een stroopwafel. De man zou verklaard hebben dat hij door zijn leefloon niet het geld had om dat voor zijn kinderen te kopen. De dertiger zou tijdens zijn diefstal betrapt zijn door de winkelverantwoordelijke toen hij het snoep onder zijn kleding wegstak. “Toen hij tegengehouden werd, heeft hij geweld gebruikt ten aanzien van de winkelbediende om de vlucht te kunnen nemen. Hij kon wel tegengehouden worden door de politie”, zo sprak de aanklager.

Offerblok

Verder werd hij door een DNA-match op een tang ook gelinkt aan een diefstal met braak in de kerk van Wiemesmeer (Zutendaal). Daar werd een offerblok opengebroken en werd er geld gestolen. Zelf ontkende de man die feiten en verklaarde hij dat die tang eerder van hem gestolen werd. De Tongerse rechter vindt dit ongeloofwaardig. Tot slot zou de man ook achter diefstallen bij een kruidenierswinkel en de Colruyt in Winterslag zitten. Daar ging hij ervandoor met een fles whisky, vlees, tabak, tomaten en frisdrank.

Werkstraf

Zijn advocaat gaf alle feiten toe, buiten de inbraak in de kerk. “Hij pleegde die diefstallen om te kunnen overleven”, klonk het. Volgens de Tongerse rechter is de man wel schuldig aan alle tenlasteleggingen. Omdat de man aangaf dat hij zich graag terug wilt integreren op de arbeidsmarkt, een begeleiding volgt voor zijn druggebruik en van het OCMW een leefloon krijgt, veroordeelde de rechter hem tot een werkstraf van 120 uur of een vervangende gevangenisstraf van 12 maanden.