“Nieuw dieptepunt in realitytelevisie”: in ‘Milf manor’ daten acht moeders met elkaars zonen

Geloof ons, we moesten ook twee keer met onze ogen knipperen toen we het lazen. De Amerikaanse zender TLC komt met een, zacht gezegd, interessant realityconcept op de proppen. In ‘MILF Manor’ worden acht vrouwen tussen de 40 en 60 jaar oud naar een villa in Mexico gestuurd, waar ze hun kans wagen bij jongere mannen. Alleen weten ze niet dat het elkaars zonen zijn. Ongemakkelijke situaties verzekerd.

“Ik hoop dat ik te zien krijg of zijn penis écht zo groot is”. Een zin die geen enkele moeder over haar zoon wil horen. De 46-jarige Stefany is er dus als de kippen bij om haar zoon Billy (28) weg te halen uit de sauna, waar hij het net gezellig begon te maken met de 51-jarige Kelle, ook wel gekend als ‘Disco mommy’. Ietsje té gezellig naar haar zin.

De vrouwen wisten immers niet op voorhand dat ze tijdens de opnames van MILF Manor met hun eigen zonen geconfronteerd zouden worden. Ze hadden zich ingeschreven voor een datingshow met jongere mannen. De jongens weten op hun beurt ook niet waar te kruipen van gêne wanneer ze ontdekken dat de oudere vrouwen waarmee ze zouden gaan daten, hun moeders zijn.

Sigmund Freud zou een vette kluif hebben aan deze zestien kandidaten. En dan hebben we het nog niet over het tafereel waarin één van de moeders aan haar zoon moet bekennen dat ze met zijn beste vriend heeft gedeeld. Sociale media staat intussen bol van filmpjes waarin kijkers hun ongeloof en/of afgrijzen uiten. The cringiest show ever made, klinkt de consensus.

Nieuw dieptepunt

Of hoe fictie soms ingehaald wordt door de realiteit. 15 jaar geleden gaf Tina Fey een aflevering van haar sitcom 30 Rock de titel MILF Island mee. Die draaide rond de gelijknamige televisieshow, die als volgt werd samengevat: 25 ‘superhete’ moeders, 50 schooljongens en geen regels. Destijds was het niet meer dan een grap, te belachelijk om waar te zijn.

“Maar de premisse van MILF Manor is bijna net zo gestoord”, schreef een journaliste van het Amerikaanse blad The New Yorker na de eerste aflevering. “Dit is een nieuw dieptepunt voor realitytelevisie. Misschien hebben we zelfs de bodem bereikt.” Het programma gaat op 9 februari van start op TLC, de zender die de wereld al titels als Say yes to the dress en I didn’t know I was pregnant schonk.