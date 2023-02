Bestuurder rijdt 102 km/u door bebouwd kom van Moelingen

Bij snelheidscontroles in Voeren is een bestuurder geflitst die 102 km/u rijdt door het centrum van Moelingen, het dubbele van de toegelaten snelheid.

In de Voerenstraat in Moelingen waren er nog meer zware inbreuken. Een andere bestuurder haalde er 87 km/u. In de Varnstraat in Teuven raasde een bestuurder met een snelheid van 98 km/u voorbij. De drie snelheidsduivels moesten hun rijbewijs inleveren.

De politie van Voeren merkte wel op dat er op de Moelingerweg in ‘s-Gravenvoreen minder snelheidsovertredingen werden vastgesteld. Van de 507 gecontroleerden reden er 78 te snel. Dat is 15 procent. Dit aantal ligt lager dan eerdere controles, toen nog een op drie te snel reed.

Zo’n hoog overtredingspercentage werd wel vastgesteld in de Krommejong in Sint-Pieters-Voeren. Daar is 33 procent van de gecontroleerden geflitst. De politie ziet een mogelijke verklaring in de werken in de deelgemeente waardoor er een tijdlang geen snelheidscontroles werden gedaan.

Na deze snelheidsacties op verschillende locaties zullen 356 bestuurders een boete ontvangen. Er passeerden 1.949 bestuurders voorbij de radar.

