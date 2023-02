Ziekenhuizen ervaren tijdelijke tekorten aan medische hulpmiddelen

Marnix Denys, managing director bij beMedTech, benadrukt weliswaar dat de tekorten “geen structureel, maar een tijdelijk probleem” zijn. Denys wijst op logistieke uitdagingen, onder meer door de oorlog in Oekraïne en de lockdowns in China, die ook in andere sectoren productievertragingen veroorzaakten.

Medische hulpmiddelen bestaan uit meerdere componenten die uit verschillende fabrieken komen en daarna nog samengesteld moeten worden, licht Denys toe. “Wanneer een van die componenten niet voorhanden is, is er geen eindproduct”, klinkt het. De tekorten situeren zich vooral bij producten die ziekenhuizen in hoge volumes nodig hebben, zoals katheters, naalden en infuusleidingen.

Zoeken naar alternatieven

Ziekenhuizen moeten nu “creatief zijn” en zoeken volgens de sectorfederatie samen met bedrijven naar alternatieven. Zij verwijzen de ziekenhuizen soms door naar concurrenten, klinkt het. Ziekenhuizen doen er ook goed aan om hun bestellingen te verdelen over verschillende leveranciers, en zo de risico’s te spreiden, zegt Denys. Bovendien is het een goed idee om een voorraad aan medisch materiaal aan te leggen. Om kosten te besparen doen de ziekenhuizen dat vaak slechts in een beperkte mate, klinkt het.

Toch is de problematiek “niet van dezelfde orde als tijdens de coronacrisis, toen er een tekort was aan zuurstofconcentratoren”, benadrukt Denys. Wanneer de tekorten opgelost zullen zijn, is nog onduidelijk. “Dat hangt ook af van bedrijven en hun distributiekanalen.” Vooralsnog hebben de tekorten weliswaar geen impact op de zorg, schrijft De Tijd. (belga)