Twee dagen op rij politieinspecteur van LRH ‘out’ door agressie bij interventie

Twee opeenvolgende dagen is een politieagent van de zone Limburg Regio Hoofdstad het slachtoffer geworden van geweld. Een verdachte werd aangehouden door de onderzoeksrechter, de andere verdachte komt in snelrecht voor de rechter.

De gewonde agenten zijn meerdere dagen arbeidsongeschikt. Een van hen raakte zondagochtend gewond bij een interventie in de Koning Albertstraat in Hasselt. Daar werd de politieploeg opgeroepen voor een diefstal met geweld. De agenten merkten een verdachte op aan de Sint-Truidersteenweg. Toen ze die wilden controleren, verzette de man zich. Een inspecteur raakte gewond aan de arm. De 21-jarige verdachte uit Sint-Truiden werd voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Hasselt. Die plaatste de man onder aanhoudingsmandaat en liet hem overbrengen naar de gevangenis.

Verontrustend

De volgende dag is een agent gewond geraakt bij een verkeerscontrole op de Beringersteenweg in Zonhoven. De bestuurder van een auto stelde zich weerspannig op tijdens de controle. Hij vluchtte uiteindelijk met zijn voertuig. De inspecteur die bezig was met de controle raakte hierbij gewond. De gevluchte bestuurder werd kort nadien opgepakt. De 21-jarige man uit Heusden-Zolder is verhoord en hij zal in snelrechtprocedure voor de rechter verschijnen.

Geweld tegen de politie blijft een actueel en verontrustend fenomeen. In ons land worden gemiddeld 28 incidenten per dag vastgesteld. Bij de politiezone Limburg Regio Hoofdstad is het aantal in drie jaar tijd al opgelopen tot 192 geweldsdelicten tegen politiemensen.

(maw)