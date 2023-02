Van Tomorrowland tot regencovers voor rolstoelgebruikers: dit zijn de winnaars van de Henry van de Velde Awards voor design

Grafisch ontwerper Paul Boudens schoot de hoofdvogel af bij de Henry van de Velde awards, vernoemd naar de ontwerper van onder meer de Gentse Boekentoren. Boudens won de lifetime achievement award voor zijn dertig jaar lange carrière en uitgesproken grafische stijl. De jury omschrijft hem als “een gepassioneerde ontwerper die tegen de schenen durft te schoppen” en iemand die “de identiteit van de Belgische modesector mee op de kaart zette”. Boudens werkte voor Belgische modeontwerpers als Olivier Theyskens, Jurgi Persoons en Walter van Beirendonck. Ook ontwierp hij posters voor dansgezelschap Rosas.

De young talent award ging naar Amandine David, die een geldprijs van 10.000 euro ontving. David mengt traditionele ambachten als weven en keramiek maken met digitale productie en verbindt zo “feilloos vakmanschap en innovatie”, aldus de jury.

Grafstenen

Dancefestival Tomorrowland won dan weer de company award. “Tomorrowland heeft een internationale uitstraling en gaat jaar na jaar verder in een strategie waarbij design, innovatie, beleving, organisatie en veiligheid onlosmakelijk verbonden zijn”, schrijft Flanders DC, dat de awards organiseert, in een persbericht.

In de categorie ecodesign by Ovam bekroonde de jury Resortecs van Cédric Vanhoeck. Met zijn bedrijf innoveerde Vanhoeck de modesector door herbruikbare garen te ontwikkelen. Resortecs is internationaal gekend en werkte al samen met de sportketen Decathlon en de modeketen Bershka.

(Lees verder onder de foto)

Frontrescue van Studio Brussels Lof — © rr

Ook het publiek kon zijn favoriet kiezen, en het koos voor project Fontrescue van Studio Brussels Lof. Dat redt en digitaliseert oude letters op grafstenen en gebouwen. Fontrescue won ook de graphic award, een van de negen projectcategorieën.

Thalys-interieur

Het goud in de categorie business innovation ging naarhet medische toestel Xeos aura 10 van Pars Pro Toto. De consumer award werd gewonnen door het bedrijf My Add On met Myblanket, een regencover voor rolstoelgebruikers. In de categorie crafts werd botenbouwer Koen De Gezelle bekroond voor het ontwerp van Whaleboat 028, een roeiboot voor vijf personen voor oceaantochten.

(Lees verder onder de foto)

Het project ‘Ledegem wordt Leaudegem’. — © rr

Textieldesigner Isabeau Goddé won de design research award voor haar onderzoek naar de mogelijkheden van pluis, een bijproduct van de textielindustrie. Het ontwerp voor het Virtueel museum van Vlaanderen, gecreëerd door Studio Dott voor de Vlaamse overheid, ging aan de haal met de prijs voor beste digital product. De environment award ging naarhet innovatieve waterzuiveringssysteem ‘Ledegem wordt Leaudegem!’ van Hellowater.

De modulair uitbreidbare pergola en shelter Miacabana van het Antwerpse designbureau iDNA won de habitat award. De spaces award ging dan weer naar Yellow Window en Matali Crasset voor hun duurzame interieurrenovatie van Thalys-treinen.

De Henry van de Velde Awards, uitgereikt door Flanders DC, zetten sinds 1994 Vlaamse ontwerpers, bedrijven, producten, projecten en diensten in de kijker die vanuit design oplossingen aanreiken met een positieve impact op de economie en de samenleving.