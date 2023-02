Dieven stelen drie kilometer koperkabels van zonnepanelen bij Mecam in Lanklaar

© rr

“Het gaat om kabels van zonnepanelen die op het dak van ons bedrijf liggen”, vertelt aankoopdirecteur Peter Hellings van Mecam. Mecam is actief in het ontwikkelen van hoogwaardig zitmeubilair en biedt verschillende merken aan waaronder Mecam, Neo-style, Ligna, Otium Care, Indera, Moome en Authentix. Elk merk heeft zijn eigen look and feel waarbij topkwaliteit en deskundigheid duidelijk zichtbaar is.

“We hebben de diefstal woensdagochtend vastgesteld”, aldus Peter Hellings. Die dieven wisten zich een toegang te verschaffen via de Koolmijnlaan. Dat is een nieuwe straat op het bedrijventerrein Lanklaar in de buurt van Maasmechelen Village en het vakantiepark Terhills Resort aan de Nationaal Parklaan. Ze hebben de draden doorgeknipt en zijn met een wagen of mogelijke bestelwagen tot op het terrein geraakt. De sporen van de wagen waren goed zichtbaar in de grond. Vreemd is dat een toegangspoort niet geforceerd is.

Camerabeelden

De onbekenden zijn tot op het dak van het bedrijf geklommen en hebben heel wat kabels doorgeknipt van 2.500 zonnepanelen of 4.600 vierkante meter oppervlakte. Wat de dieven met de kabels gaan doen weten we niet, maar we hebben een vermoeden dat het enkel om het kopergehalte gaat. Alle koperen kabels liepen naast elkaar over het dak en waren verbonden met zonnepaneleninstallaties. Elke kabel die ze ontvreemd hebben is minstens 100 meter lang. Ondanks extra beveiliging zijn de dieven toch tot op het dak van ons bedrijf geraakt. We willen de diefstal graag bekendmaken om andere bedrijfsleiders er attent op te maken hoe dieven te werk gaan. We hebben de politie van de zone Maasland op de hoogte gebracht van de diefstal. Op basis van gemaakte camerabeelden stelt de politie een onderzoek in. Natuurlijk nemen we ook voor de toekomst ook extra beveiligingsmaatregelen.”