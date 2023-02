Verdriet om verongelukte Vlaamse skiër (26) is groot: “We konden altijd op hem rekenen”

Het verdriet om het overlijden van de 26-jarige jongeman die om het leven kwam bij een ski-ongeval in Oostenrijk, is immens in Knokke-Heist. De man was een geliefd gezicht in de kustgemeente en werkte ook in de brasserie van zijn ouders. “Hij had het hart op de juiste plaats”, zeggen vrienden.

“Een supervriendelijke gast, en iédereen gaat je missen.” De getuigenissen over het 26-jarige slachtoffer die dinsdag om het leven kwam in Oostenrijk, laten er geen twijfel over bestaan: hij was een geliefd figuur in Knokke-Heist. Het ongeloof en het verdriet zijn er immens.

De jongeman was met een negenkoppige bende gaan skiën in het Zillertal, een populair oord in de buurt van Tirol. Toen hij met enkele vrienden een zwarte piste aan het afdalen was, ging het helemaal mis. Ter hoogte van de Astner-brug kwam het slachtoffer ten val. “Het ging om een gevaarlijk punt, maar onze vriend was helemaal niet roekeloos of haalde geen hoge snelheid”, vertelt een vriend.

“Net na de bewuste brug kwam er plots een enorm steil stuk. Door het bruggetje zag je niet hoe gevaarlijk het daar naar beneden ging. Verschillende mensen zijn daar toen gevallen, ik bijna ook.”

Alle voorzorgen

Eerst dachten zijn vrienden dat T. een verkeerde afslag had genomen. “Ik ben toen teruggegaan, het eerste wat ik zag, is dat ze hem aan het reanimeren waren”, zegt zijn kameraad met een zucht. Berichten in de Oostenrijkse lokale media, dat het slachtoffer een hoge snelheid haalde, ontkent hij met klem. “Onze vriend was een ervaren skiër die alle voorzorgen nam”, aldus nog de vriend. “Hij droeg een helm en was voorzichtig. Dit is verschrikkelijk.”

Ondertussen reisden ook de ouders van het slachtoffer naar de plaats van het ongeval. Daar verwerken ze samen met zijn vrienden de enorme klap. Ook de federale overheidsdienst Buitenlandse Zaken is op de hoogte van het ongeval. “We zijn op de hoogte gesteld van het overlijden van een Belg in Oostenrijk. Onze ambassade in Wenen staat in contact met de plaatselijke autoriteiten”, luidt het daar.

Jeugdbeweging

Op sociale media kwamen woensdag massaal veel rouwbetuigingen binnen. Eentje daarvan kwam van KSA De Tokke, de jeugdbeweging waarvan het slachtoffer vijf jaar lang leider was. “We herinneren hem als de goedlachse persoon die hij altijd was, met het hart op de juiste plaats. We konden steeds rekenen op zijn engagement en enorme vriendschap.”