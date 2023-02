Van pasgeboren baby tot jongetje dat al meer dan 50 uur vastzit: tal van kinderen van onder het puin gered in Turkije en Syrië

LEES OOK. LIVE. Zware aardbeving treft Turkije en Syrië

Het beeld zal iedereen ongetwijfeld bijblijven. Een reddingswerker haalde maandagnamiddag een pasgeboren baby levend van onder het puin in het Syrische stadje Jinderis. Het meisje was nog met haar mama verbonden via de navelstreng, maar was de enige overlevende van een hele familie die bedolven werd onder een ingestort gebouw. De mama, Afraa Abu Hadiya, was blijkbaar bevallen terwijl ze onder het puin lag en overleefde de ramp niet. Volgens dokters, die het kindje in een couveuse legde, was ze al enkele uren oud voordat ze gered werd. De lichaamstemperatuur van het kindje was gezakt tot 35 graden Celsius en ze had verschillende blauwe plekken. Maar toch was haar toestand stabiel, bevestigden dokters. Ze woog 3.175 kilogram bij de geboorte. “Had ze er een uur langer gelegen, had ze het niet overleefd”, klonk het bij de dokters.

In het Syrische Jinderis werd een pasgeboren van onder het puin gehaald. — © AP

In hetzelfde stadje wat verderop konden reddingswerkers ook een klein meisje, genaamd Nour, vanonder het puin halen. Op videobeelden is te zien hoe ze met hun blote handen graven tot plots het gezicht van het meisje te zien is. De reddingswerkers stellen haar meteen gerust en zeggen haar dat haar vader erbij staat. “Wees niet bang, papa is hier”, klinkt er. Waarop het meisje opkijkt en er een kleine glimlach te zien is.

Na 36 uur onder het puin hebben reddingswerkers ook in Besnaya-Bseineh, een klein dorpje in het noorden van Syrië twee jonge kinderen van onder het puin kunnen halen. Op videobeelden is te zien hoe het dappere meisje, genaamd Mariam, haar broertje Ilaaf probeerde te beschermen terwijl ze wachtten op hulp. Ze kon haar arm net genoeg bewegen om zijn gezicht af te schermen tegen stof en brokstukken.

Ook de ouders van de twee kinderen konden gered worden en de familie werd herenigd. Mariam en Ilaaf zijn naar het ziekenhuis afgevoerd, waar ze nu de nodige medische hulp krijgen.

In Besnaya-Bseineh beschermde een 7-jarige meisje haar broertje van het puin. — © CNN

In het Turkse Malatya werd maandag een baby uit een verwoest gebouw gehaald. Op het eerste gezicht leek die niet gewond.

In Malatya werd een baby ook van onder het puin gehaald. — © AP

De 17-jarige Hulya Irem kon maandag, zestien uur na de eerste aardbeving, vanonder een gebouw gered worden in Kahramanmaras. Ze bevond zich op de derde verdieping van een gebouw toen de aarde begon te beven. Reddingswerkers hadden anderhalf uur nodig om de jonge vrouw te bevrijden. Haar oudere zus kon een vier uur eerder gered worden.

De 17-jarige Hulya Irem werd na vele uren uit een appartementsgebouw gered. — © Anadolu Agency via Getty Images

In dezelfde regio konden reddingswerkers een vijfjarig meisje lokaliseren nadat ze haar hadden horen roepen. Na een operatie van drie uur kon het kind bevrijd worden. Ze had 51 uur vastgezeten onder het puin en werd onmiddellijk naar het ziekenhuis afgevoerd.

In Adiyaman werd een meisje, genaamd Betül, na 47 uur vanonder een ingestort gebouw gehaald. De reddingswerkers hadden vier uur nodig om het meisje te bevrijden. Tijdens die actie bleven ze het meisje aanmoedigen. Toen ze eindelijk gered werd, weerklonk er een luid applaus.

In Sanliurfa kon een eenjarige jongen na 53 uur van onder het puin gered worden. Hij lag onder een appartementsgebouw van vijf verdiepen dat volledig ingestort was. De jongen leek in eerste instantie niet gewond, maar werd toch naar het ziekenhuis gebracht voor verzorging.

In de regio Hatay kon baby Ayse Vera na 29 uur onder het puin gered worden samen met haar moeder. Het kind zou niet gewond zijn, maar werd wel onmiddellijk in een deken gewikkeld om ze te beschermen van de vriestemperaturen.

Na 29 uur kon een moeder met haar baby van onder het puin gehaald worden in Hatay. — © Anadolu Agency via Getty Images

Op dinsdag konden reddingswerkers een jong meisje vanonder het puin halen in het Turkse Diyarbakir. Het meisje werd op een draagberrie onder een warm deken weggevoerd terwijl omstaanders haar toejuichten.

© REUTERS

Op videobeelden is te zien hoe de kleine Syrische Muhammed water krijgt uit een dopje. Hij bevindt zich op dat moment nog onder het puin. Reddingswerkers konden hem na 45 uur bevrijden. De burgemeester van Istanboel heeft op sociale media gereageerd op het filmpje: “Goed gedaan Muhammed.”

In Azaz, in het door de oppositie gecontroleerd gebied, kon een jong kind ook vanonder het puin gered worden. Het kind raakte gewond, maar kreeg ondertussen de nodige zorgen.

© REUTERS

In het Syrische Bisnia braken reddingswerkers uit in gejuich nadat een hele familie gered kon worden uit een verwoest gebouw. Een man kon samen met zijn zoon en dochter na twee dagen bevrijd worden.

© The White Helmets via REUTERS

Een jong meisje werd in Jandaris, in het noordwesten van Syrië, gered vanuit een appartementsgebouw na de aardbeving. Ze zou gewond geraakt zijn, maar reddingswerkers konden haar in veiligheid brengen.

© AFP

