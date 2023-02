Ontspan in een wijnbad of met een heerlijke chocoscrub: vijf bijzondere wellnessformules

Cryotherapie in Limburg

Is de sauna te heet voor jou? Dan moet je misschien eens het totaal omgekeerde proberen. Enter: de FreezeYou cryocabine, een sauna op basis van koude lucht. Met één of twee personen bibber je drie minuten lang in een cabine bij -85 graden. In je badkledij, maar wel met muts, handschoenen, mondkapje en een warm paar sokken en sloffen aan je voeten. En wat zo’n paar minuutjes in de koude wel niet teweeg kunnen brengen. Cryotherapie geeft je een enorm geluksgevoel, versterkt je immuunsysteem en maakt je huid lekker glad. Een formule voor echte durvers!

Cryotherapie, 39 euro voor één beurt bij Freeze You in Heusden-Zolder, Hasselt, Peer, Genk, Sint-Truiden, Lommel en Maaseik. Info: www.cryobehandeling.be

© Freeze You

Vino therapy in Valkenburg

Wijnliefhebbers, opgelet! Vlak over de grens, bij Thermae 2000 in Valkenburg, kan je letterlijk wegdromen in een bubbelbad van wijn. Smeer je lichaam in met een natuurlijke bodyscrub en dompel je daarna onder in een bad van wijnpulp. De Monarch-druiven bevatten sterke antioxidanten die je huid beschermen tegen vervuiling en tegen de negatieve gevolgen van UV-straling. Ook zorgt de wijn voor een stevige huid en gaat ze rimpels tegen. De bubbels zorgen vooral voor het ontspannende effect. Ook de subtiele wijngeur en het prachtige uitzicht over het Nederlands-Limburgse heuvelland helpen daarbij.

Wijnbaden voor twee, 99 euro bij Thermae 2000 in Valkenburg, Nederlands-Limburg. Info: www.thermae.nl

© Thermae 2000

Finse weken in Tongeren

Puffen en zweten in een bloedhete sauna, voor de échte wellness-ervaring moet je in Finland zijn. Of bij Sané Thermen in Tongeren. Nog tot en met 20 maart organiseert de wellness Finse weken. Dat betekent dat je naast het gewone arrangement ook kan proeven van de befaamde Finse manier van wellness. Ontsnap aan de koude bij 100 graden in de houtgestookte barrelsauna, ga voor een authentieke Finse regendouche of neem deel aan de verschillende opgietsessies met typerende geuren en muziek. Wintervakantie in eigen land dus.

Finse weken t.e.m. 20/03, dagtarief 31,75 euro bij Sané Thermen in Tongeren. Info: www.sane-thermen.be

© Sané Thermen

Luxe chocoladescrub in Dilsen-Stokkem

Je lichaam scrubben met chocolade, het is een dagelijks ritueel bij Elaisa Energetic Wellness. De ceremoniële zuiveringsbehandeling gaat door in de clay sauna. Om te beginnen scrub je je lichaam met een zeep van pompelmoes en sinaasappel. Daarna volgt de mengeling van zuivere cacao en honing. De hitte en de vochtigheid in de sauna openen je poriën, waardoor het biologische goedje zijn werk kan doen. Het resultaat is een zuivere, gehydrateerde en zachte huid. Het bewijs dat chocolade wel goed voor je is. Zelf eens proberen? Boek de formule bovenop je entree bij je bezoek aan de wellness.

Luxe chocoladescrub, 19 euro voor 30 minuten bij Elaisa Energetic Wellness, Nationaal Parklaan 7 in Dilsen-Stokkem. Info: www.elaisawellness.com

© Elaisa Energetic Wellness

Floating in Diest

Weg zwaartekracht! In een floating cabine kan je gewichtloos op het water drijven, net zoals in de Dode Zee. De zogenaamde floating room is als een cocon waar je helemaal tot rust komt met relaxerende muziek en gedempt licht. Het water wordt verwarmd op lichaamstemperatuur, waardoor je lichaam één geheel lijkt met het water en je brein zal denken dat je zweeft. De ultieme manier om te ontspannen, maar ook om komaf te maken met stress, slaapproblemen en overtollige prikkels. Deze bijzondere methode is nog niet helemaal ingeburgerd in Limburg, maar bij La Nostra Vita in Diest kan je het alvast uitproberen.

Floating, 50 euro voor een sessie van 60 minuten bij La Nostra Vita in Diest. Info: www.lanostravita.be