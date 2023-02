Miss België-organisatrice Darline Devos: “Chayenne zal de finale openen, op groot scherm”

Zaterdag vindt de uitreiking van Miss België 2023 plaats, maar voor het eerst zal de Miss het kroontje niet persoonlijk doorgeven aan haar opvolgster. Chayenne Van Aarle raakte dinsdag zwaargewond na een verkeersongeval en zal naar alle waarschijnlijkheid niet aanwezig zijn bij de show, toch zorgt organisator Darline Devos ervoor dat ze er een beetje bij is. “We zijn als Miss België-familie erg aangeslagen door de feiten en dus brengen we haar clip als openingsact”, zegt ze in ‘Het Laatste Nieuws’.

Zaterdag zou Van Aarle haar kroontje doorgeven aan haar opvolgster. Wat ook meteen de start zou betekenen van haar zangcarrière. Ze zou twee nummers zingen tijdens de show. Maar dinsdag sloeg het noodlot toe en raakte de Miss betrokken bij een zwaar verkeersongeval op de E17. Ze is buiten levensgevaar maar ligt nog wel op intensieve zorgen. De kans dat ze zaterdag aanwezig zal zijn tijdens de show, is klein.

Fysiek dan toch, want organisator Darline Devos laat weten dat de Antwerpse de show wel zal openen. “Ze is een podiumbeest en keek er zo naar uit”, zegt Devos in een interview met Het Laatste Nieuws. “Ze had er ook maanden voor geoefend. Daarom zullen we de clip die we bij de song gedraaid hebben, brengen bij aanvang van de finale.”

De organisator kreeg Chayenne kort aan de lijn. “Het was een heel kort gesprekje en Chayenne was heel emotioneel. Maar we waren beiden blij om elkaar nog even te horen”, zegt ze.