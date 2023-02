Kanarie Toni Leistner niet fit voor duel tegen Anderlecht

Woensdag zou er een nieuwe ploegfoto van de Kanaries gemaakt worden, maar die job werd uitgesteld omdat er te veel pionnen ontbreken. Hara, Fabinho en T2 Pflanz worden geteisterd door een griepvirus. Ook kapitein Toni Leistner is er nog altijd niet. De Duitser werkt in Keulen verder aan de revalidatie na een achillespeesblessure. Leistner is niet inzetbaar tegen Anderlecht, wel maakt de speler zich sterk dat hij volgende week weer kan aanpikken op training.(gus)