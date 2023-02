Van de jeugd van Real Madrid naar de Spaanse derde klasse: Belgische doelman Álex Craninx heeft nieuwe club

Craninx is een Belgische doelman die in Malaga geboren is en opgroeide op Tenerife. Op zijn zestiende ging hij van de jeugd van Marbella naar Real Madrid, waar hij tot 2017 aan de slag was maar niet kon doorbreken. Zijn grootste succes boekte hij met het Noorse Molde, waarmee hij in 2019 landskampioen werd en veertien wedstrijden tussen de palen stond. Vorig seizoen kwam hij een half jaar op huurbasis bij Seraing terecht, maar daar speelde hij geen enkele keer mee.

Eind januari werd zijn contract bij Molde ontbonden en dus was Craninx een vrije speler. “Ik had opties om in het buitenland te blijven en ook een andere optie in Spanje, maar Fuenlabrada was een goede kans voor mij”, zegt de doelman op de clubwebsite. ”Ik kijk ernaar uit om het team te helpen.”