Zonhovense dwergpapegaaien zijn de mooiste ter wereld

Zonhoven

Wat in de volière van Guido Kempeneers in Zonhoven fladdert, is wereldklasse. Dat blijkt toch uit de uitslag van het wereldkampioenschap voor siervogels in Napels. Daar haalde de Zonhovenaar maar liefst 5 gouden medailles, 7 keer zilver en één keer brons.

“Ik heb me toegelegd op de agapornis personatus en de agapornis lilianae, twee soorten dwergpapegaaien”, legt Guido uit. “Ze hebben een kleiner hoofdje en kunnen niet spreken zoals gewone papegaaien. Maar slim zijn ze ondanks hun kleine hoofdje wel. Als de jury langskomt, gaan ze bijvoorbeeld mooi recht op het stokje zitten. Kwestie van zich netjes te presenteren.”

Guido haalde al 37 wereldtitels binnen, zoveel dat alleen de gouden medailles nog in zijn vitrine passen. De andere bekers en medailles moet hij elders opbergen. “Eén belangrijk doel heb ik wel nog voor ogen”, zegt Guido. “Over twee jaar komt het wereldkampioenschap naar België. Dan wil ik weer een aantal kampioenen klaar hebben. Daar ben ik nu al voor aan het kweken.” (tr)