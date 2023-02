Oekraïense president Zelenski brengt verrassingsbezoek aan Verenigd Koninkrijk

Zelenski heeft er Oekraïense soldaten bezocht die door het Britse leger worden opgeleid. De Britten zullen hun opleidingsprogramma voor Oekraïense soldaten ook uitbreiden, en zullen ook piloten trainen voor het gebruik van gevechtsvliegtuigen.

Volgens de Britse openbare omroep zal de Oekraïense president ook een toespraak houden in het parlement. “Het bezoek van president Zelenski getuigt van de moed, de vastberadenheid, en de strijdlust van zijn land en van de onbreekbare vriendschap tussen onze twee landen”, zegt Sunak. Zelenski zal ook ontvangen worden door koning Charles, heeft Buckingham Palace meegedeeld.

Het is het tweede bezoek van Zelenski aan het buitenland sinds het begin van de Russische invasie in Oekraïne bijna een jaar geleden. Zelenski bracht in december al een bezoek aan de Verenigde Staten, waar hij onder meer een ontmoeting had met de Amerikaanse president Joe Biden.

Zelenski zou donderdag ook naar Brussel komen om een top van de staatshoofden en regeringsleiders van de Europese Unie bij te wonen, maar dat bezoek is nog niet officieel bevestigd.