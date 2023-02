Nick bespaart 800 euro per jaar met bakje in meterkast: kan iedereen er voordeel mee doen?

Je warmtepomp, oven en wasmachine tegelijk laten draaien, kan je duur komen te staan. Met de invoering van het capaciteitstarief leiden pieken in je elektriciteitsverbruik ook tot pieken op je energiefactuur. Al komen er ondertussen wel toestellen uit die je verbruik spreiden om zo hoge pieken te voorkomen, zoals Luqas. “Ik bespaar er zo’n 800 euro per jaar mee”, zegt Nick De Plus uit Poesele (Deinze). Kan dat wel? En kan iedereen er zo veel voordeel mee doen?