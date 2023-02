Waarom Ross uit ‘Friends’ op de Vlaamse televisie met een hoger stemmetje spreekt dan in de Verenigde Staten

‘Sex and the city’, ‘Friends’ of ‘Grey’s anatomy’, afleveringen van zulke Amerikaanse series duren op pakweg Play4 of VTM minder lang dan wanneer ze in hun thuisland op televisie te zien zijn. Dat komt omdat ze versneld worden afgespeeld, waardoor je – toch als je goed luistert – zelfs merkt dat Ross of Joey met een hogere stem spreken. Maar wat is de verklaring?

Dergelijke Amerikaanse tv-shows, en ook films, worden bij ons uitgezonden aan een snelheid die ongeveer 4 procent hoger ligt. Oftewel: wat over de Atlantische oceaan een minuut duurt, passeert in België – en Europa – in ruwweg 57,5 seconden. Op een halfuurtje scheelt dat al 1,25 minuut. Dat ligt in de schemerzone van wat mensen waarnemen: sommigen merken het niet, of staan er niet bij stil, anderen wel en ergeren er zich blauw aan. Het gaat niet in het minst ook over het gehoor: muziek en stemmen stijgen door die versnelling in toonhoogte.

Dat komt omdat de Verenigde Staten en Europa met een andere beeldfrequentie werken – NTSC en PAL, heten die – die een een verschillend aantal frames per seconde te gebruiken. Wat dan weer heeft te maken met de verschillende frequenties van het elektriciteitsnet in beide regio’s. Om problemen met synchronisatie te vermijden, wordt dus gemorreld aan de snelheid.

In de Verenigde Staten wordt de snelheid bijtijds dan weer opgedreven vanuit commercieel oogpunt, om meer reclame in een blok te krijgen. Maar dat lijkt zich bij ons vooralsnog niet voor te doen. En bij de versies op de streamingdiensten stelt het zich niet, want daar worden de originele versies gevolgd. Leg dus gerust eens dezelfde aflevering van Grey’s anatomy op Disney+ naast die op Play5, en je ziet het verschil