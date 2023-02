België schenkt 5 miljoen euro aan Turkije en Syrië: “We moeten solidair zijn”

“De hallucinante beelden uit Turkije en Syrië laten niemand onberoerd. Duizenden doden, tienduizenden gewonden, huizen, ziekenhuizen, en scholen in puin. Talloze families die noodgedwongen de nacht doorbrengen in open lucht, terwijl de temperatuur onder nul duikt en de sneeuw twintig centimeter dik ligt. De humanitaire noden zijn enorm. We moeten solidair zijn met de mensen in Turkije en Syrië, en snel hulp bieden”, zegt Gennez.

Van het geld gaat 4 miljoen euro naar het cross-borderfonds van de Verenigde Naties voor Syrië, volgens Gennez een “levenslijn voor de noodlijdende bevolking in het conflictgebied”. 1 miljoen euro gaat naar het Distaster Response Emergency Fund van de Internationale Federatie van Rode Kruis- en Rode Halve Maanverenigingen, een fonds dat lokale Rode Kruis-verenigingen ondersteunt na natuur- en klimaatrampen. Beide fondsen zetten volgens Gennez in op lokale hulporganisaties en ngo’s, die de lokale situatie en de getroffen gebieden goed kennen “en dus het best geplaatst zijn om zo snel en zo efficiënt mogelijk hulp te bieden”.

Syrië

Gennez benadrukt dat de Syrische bevolking, die al jaren met een verwoestende oorlog geconfronteerd wordt, niet aan haar lot mag worden overgelaten. “De situatie in noordwest-Syrië was al vóór de aardbeving ontzettend moeilijk. Mensen hebben er weinig tot niets: geen infrastructuur, nauwelijks toegang tot elektriciteit of proper water, voedseltekort. Maar deze ramp dreigt van een zeer moeilijke situatie een hopeloze te maken. We mogen de Syrische bevolking dan ook niet aan haar lot overlaten.”

Gennez wijst erop dat grensoverschrijdende hulp van de VN door de blokkades van het regime-Assad een reddingsboei is voor het hele gebied. Na de vraag van Europees commissaris voor Humanitaire Steun en Crisisbeheer Janez Lenarcic om het Belgische engagement in Syrië te versterken, roept ze op om de Turks-Syrische grens ruimer open te stellen dan nu het geval is, zodat levensreddende hulp de slachtoffers kan bereiken. “Geopolitieke conflicten mogen het helpen van mensen niet in de weg staan”, aldus Gennez.