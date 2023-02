Vorige maand was op twee na warmste januari ooit in Europa

Januari 2023 was de op twee na warmste januarimaand ooit in Europa. Dat tonen de nieuwste gegevens van de Copernicus Climate Change Service aan, een programma van het Europese aardobservatieprogramma Copernicus.

In een groot deel van Europa lagen de luchttemperaturen vorige maand hoger dan gemiddeld. In de Balkan en Oost-Europa werd op nieuwjaarsdag zelfs een recordwarmte vastgesteld. Daarnaast was het ook in de regio Spitsbergen warmer dan normaal.

“Velen van ons zijn getuige geweest van de uitzonderlijk warme temperaturen rond de jaarwisseling”, zegt Samantha Burgess, adjunct-directeur van C3S. “Hoewel januari 2023 uitzonderlijk is, blijven deze extreme temperaturen een tastbare aanwijzing voor de gevolgen van een veranderend klimaat voor vele regio’s en kunnen zij worden opgevat als een extra waarschuwing voor toekomstige extreme gebeurtenissen.”

Copernicus wijst er ook op dat de omvang van het Antarctische zee-ijs volgens de sattelietbeelden geslonken is tot de laagste waarde ooit voor een januarimaand. Er lag lag ruim 31 procent minder zee-ijs dan gemiddeld.

De omvang van het Noordpoolzee-ijs lag 4 procent onder het gemiddelde, wat de op twee na laagste waarde is voor januari.