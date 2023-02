Hoopgevende start! Belgische teamsprintsters halen met zesde tijd (en Belgisch record) meteen volgende ronde op EK baanwielrennen

Het Belgisch trio Elke Vanhoof-Valerie Jenaer-Nicky Degrendele heeft zich op het EK baanwielrennen in het Zwitserse Grenchen geplaatst voor de volgende ronde. Met de zesde tijd en een Belgisch record (49.083): dat is meer dan een geslaagde start voor een team dat pas eind vorig jaar werd opgericht. Met als doel: de Olympische Spelen halen.

Als eerste team in de teamsprint mochten de Belgische vrouwen het EK officieel van start schieten. Elke Vanhoof nam de start voor haar rekening, daarna was het de beurt aan Valerie Jenaer en finaal klokte Nicky Degrendele af in 49.083. Een Belgisch record. Logisch, want sinds UCI de teamsprint hervormde van twee naar drie renners hadden de Belgen nog geen wedstrijd gereden.

De Belgische meisjes moesten in de kwalificaties één team achter zich houden om ’s avonds aan de eerste ronde te mogen deelnemen. Alleen de top-acht plaatste zich (er kwamen negen teams aan de start). Italië, Tsjechië en Oekraïne leken de meest haalbare kaarten. En wat bleek: de Italianen klokten een mindere tijd af zodat het eerste doel meteen bereikt was. Ook Tsjechië en Oekraïne verbeterden de Belgische tijd niet waardoor de Belgen vanavond om 18 uur met de zesde tijd aan de eerste ronde mogen deelnemen. Het wordt zaak die zesde plaats (en de bijhorende kwalificatiepunten voor de Olympische Spelen) te behouden. Wereldkampioen Duitsland klokte de snelste tijd (47.470), voor Frankrijk en Groot-Brittannië. Ook Nederland en Polen deden beter dan de Belgen.

De Belgische teamsprint is een nieuw project van Belgian Cycling, met bondscoach Tim Carswell als drijvende kracht. Met Nieuw-Zeeland pakte hij als coach in Rio een olympische zilveren medaille in dat onderdeel bij de mannen. Hij wil nu dat er de Belgen zich plaatsen voor de Spelen. In Parijs 2024 als het kan, maar zeker in Los Angeles 2028. Tegen dan wil hij ook een mannenteam klaarstomen.

Het vrouwenteam werd pas eind vorig jaar opgericht. Zo werkt bmx-ster Elke Vanhoof overtuigd om het ook op de piste te proberen. Valerie Jenaer heeft een verleden als ijshockster en bobsleester. Er is dus nog veel progressie mogelijk. Het EK kwam eigenlijk te vroeg, de meisjes hebben amper samen kunnen trainen. Maar de kwalificatie voor de volgende ronde is alvast een hoopgevende start voor dit gloednieuw team.