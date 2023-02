Holte in huis in Zussen opgevuld met elf kubieke meter beton na instorting

Woensdagvoormiddag werd de grote holte die maandag ontstond tijdens interne werkzaamheden onder de woning aan de Misweg in Zussen opgevuld. Dat gebeurde door aannemer BMS uit Bilzen in samenwerking met betonbedrijf Cuub uit Maaseik.

© Eddy Vandoren

Gemeentelijk veiligheidscoördinator Dominique Goossens: “We hebben de grote holte onder de dubbele woonkamer en onder de stoep opgevuld met beton zodat de stabiliteit van de woning verzekerd is. Eerder onderzoek de voorbije dagen wees uit dat de aanwezige fundering voldoende sterk en stabiel is, en er geen zichtbaar gevaar is voor verdere instortingen.”

© Eddy Vandoren

Er ging maar liefst 11 m³ in de holte. De vulling ervan ging ontzettend snel tot tevredenheid van de bewoners, die hopen dat ze nu gespaard blijven van verdere incidenten. “Aanstaande vrijdag bekijken we samen of de opvulling voldoende uitgehard is. Als dat het geval is, dan wordt het thans afgesloten aangrenzende gedeelte van de Misweg terug opengesteld voor het doorgaand verkeer.”