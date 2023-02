Perron in Hamont verlengd en verhoogd: treinverkeer twee weekends onderbroken

Samen met de NMBS voert Infrabel deze vernieuwingswerken uit. Het perron wordt verlengd en opgehoogd tot de standaardhoogte van 75 cm, wat het op- en afstappen van de trein zal vergemakkelijken. “De werken aan het perron gaan grotendeels overdag gebeuren”, deelt de stad mee. “In de weekends van 10 tot 13 februari en 17 tot 20 februari zal er ook ’s nachts gewerkt worden. Dit steeds van vrijdagavond 22 uur tot maandagochtend 5 uur. Gedurende deze tijdsspanne is het treinverkeer verbroken.” Er zijn dan wel vervangbussen voorzien tussen Hamont en Pelt. Meer informatie omtrent deze aangepaste dienstregeling is terug te vinden via de reisplanner op www.nmbs.be of de NMBS-app. Ook de gebruikelijke dienstregeling van De Lijn blijft bestaan, meer bepaald de buslijn 84 tussen Hamont en Geel.

Omgeving

Na deze werken in het weekend, zal een beperkt gedeelte van het perron, ongeveer 125 meter, beschikbaar blijven voor treinreizigers. Dit aan de zijde van de hoofdingang. Ook de parking blijft bereikbaar op enkele parkeerplaatsen na. Ook voor de bewoners in de nabije omgeving zal er hinder zijn. “Dit in de vorm van geluidhinder van de machines en het werfverkeer in de buurt van de werken. De aannemer doet zijn best om deze hinder tot een minimum te beperken.”

Een stand van zaken is te volgen op infrabel.be.