Meisje beschermt haar jongere broer urenlang tegen stof en puin na aardbeving in Syrië

Het dodentol van de aardbeving in Turkije en Syrië loopt intussen op tot zo’n 9.500, en dan zijn we allemaal maar wat blij dat we positief en hoopvol nieuws zien. Zoals de beelden die de bovenstaande video tonen. Daarop is een zevenjarig Syrisch meisje te zien dat haar jongere broertje beschermt tegen al het vuil veroorzaakt door de aardbeving. De twee werden uiteindelijk na 36 uur opnieuw herenigd met hun ouders.