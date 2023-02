Onze boekentips: de liefde volgens een Nobelprijswinnaar en … een voormalige monnik

Thorgal Saga (1) – Vaarwel Aaricia

Robin Recht

Eerste in alweer een zijreeks van Thorgal. Auteurs mogen nu afwisselend deze vikingsaga interpreteren. Robin Recht, fan van het vroege werk van Thorgal-godfathers Rosinski en Van Hamme, komt dicht in de buurt van Rosinski. Ook het verhaal van een oude Thorgal die terugkeert naar zijn jeugd mag er zijn.

Le Lombard, 112 blz., 14,99 euro

De jonge man

Annie Ernaux

Nieuw, klein maar fijn boekje van de recentste Nobelprijswinnares. Ernaux schrijft over haar relatie met een dertig jaar jongere man en wat die liefde eigenlijk betekende voor haar. Alle ingrediënten van haar werk zitten in deze kleine parel.

De Arbeiderspers, 42 blz., 10 euro

Julia en de haai

Kiran Millwood Hargrave

Mooi geïllustreerd kinderboek over Julia, een meisje dat met haar ouders verhuist naar een vuurtoren op een van de Shetlandeilanden. Haar moeder doet daar onderzoek naar eeuwenoude haaien en dat wordt een steeds grotere obsessie voor haar. Vanaf 10 jaar.

Uitgeverij Ploegsma, 212 blz., 19,99 euro

Als de dood zucht, houd ik mijn adem in

Lex Paleaux

Aangrijpende roman over het leven van acht jongeren die in de jaren negentig in een psychiatrische jeugdkliniek verblijven en tot elkaar veroordeeld zijn. Vierde roman van de Nederlandse scenarist en verhalenverteller Lex Paleaux.

In de Knipscheer, 240 blz., 23,99 euro

8 regels van de liefde

Jay Shetty

Lifecoach, podcastmaker en voormalig monnik Jay Shetty, ook bekend van het boek Denk als een monnik, laat zijn licht schijnen over de liefde. In acht stappen, van ‘hoe alleen te leven’ tot ‘hoe om te gaan met een relatiebreuk’ en alles ertussen. Voortreffelijke timing, met valentijn in aantocht.

HarperCollins, 352 blz., 23,99 euro

jbx, jom