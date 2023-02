Leopoldsburg

Ook in de Syrische gemeenschap in Limburg zorgt de aardbeving die plaatsvond vlak over de grens met Turkije voor hevige emoties. Omdat de getroffen zone in Syrië in een gebied ligt waar ook de oorlog hard toesloeg, zijn veel vluchtelingen uit die regio bij ons terechtgekomen. Ze zijn erg betrokken bij wat zich in hun thuisland allemaal afspeelt.