Drie trailers volgeladen met bobijnen staal gestolen op parking in Genk

Op een parking in Genk zijn woensdagmorgen drie trailers gestolen van de transportfirma Lux Logistics. De aanhangwagens waren geladen met grote bobijnen roestvrij staal, met een waarde van zo’n 25.000 euro per stuk.

De parking waar de diefstal werd gepleegd, stond onder camerabewaking. Ze ligt aan de Kaarbaan vlak bij de kolenhaven in Genk. “Eens de dieven binnen waren op onze parking, was het voor kenners een routineopdracht om de trailers aan een trekker te koppelen. Of het om insiders gaat, mensen die het bedrijf kennen, durf ik niet zeggen. Maar ik sluit het zeker ook niet uit. Intussen weten wij via de bewakingscamera’s dat slechts één trekker onze drie opleggers heeft weggetrokken. Helaas: buiten het merk hebben wij geen gegevens van die trekker van de daders”, zegt zaakvoerder Ernest Lux van de transportfirma Lux Logistics in Borgloon.

© jcr

De firma heeft de nummerplaten van de opleggers op de sociale media gepost. “Moesten er collega’s zijn of attente burgers die onze trailers zien, of die iets hebben opgemerkt, dan kunnen ze dat aan de politiediensten melden”, zegt Lux.

Inox

Het verlies is enorm groot. Naast de diefstal van de trailers is ook de lading verdwenen. “Het exacte bedrag kan ik niet meteen zeggen. De rollen inox, met een gemiddeld gewicht 20 ton, hebben een grote marktwaarde”, zegt Ernest Lux. De prijs van inox schommelt rond 1.250 euro per ton.

Het onderzoek naar de diefstal loopt. Lux Logistics uit Borgloon is een grote speler in de transportsector. De aanhangwagens vallen op omdat ze kanariegeel zijn. (jcr, maw)