Vrouw (33) legt in 4 dagen 100 kilometer af om verdwaalde hond terug te vinden in bos: “De tranen bleven komen”

Alifiya (33) en Madeleine (28) legden zo’n 100 kilometer af in vier dagen tijd tot ze de hond van de Britse terug hadden gevonden in een bos in Manchester. Teckel Violet was verdwenen tijdens een wandeling en toen haar gps-tracker geen signaal meer uitzond, was er geen spoor van de viervoeter meer te vinden. Alifiya dacht dat haar beste maatje gestolen was, maar wilde de zoektocht niet opgeven tot ze haar hond weer in de armen kon sluiten.

“Na vier dagen gaf de gps plots weer een teken van leven en het signaal leidde ons naar een rivier”, aldus Alifiya die iedere dag urenlang zocht in het bos. “En daar zat ze, kalm te wachten.” De vrouw sprong in de rivier en trok haar trui uit om haar huisdier warmte te geven. “Ik kon niet stoppen met hysterisch huilen”, zegt de Britse, die werd gefilmd door Madeleine toen ze eindelijk herenigd werd met haar hond. “De tranen beleven komen. Het klinkt alsof we aan het doodgaan zijn, maar we waren enorm opgelucht. Violet huilde ook van opwinding.”

De Britse zette de beelden van de hereniging op sociale media, waar ze al duizenden keren werden bekeken en kijkers er “kippenvel” van kregen. “Ik ben ook aan het huilen als een klein kind”, reageerde iemand op de video. “Ik ben zo blij voor jullie.” Volgens Alifiya raakte Violet niet gewond en schudde ze met haar staartje alsof er niks was gebeurd toen ze haar zagen staan op de oever van de rivier. “Ik kan het amper geloven dat ik mijn baby terug heb. Het waren krankzinnige dagen en ik sta vol van de blaren door zo ver en lang te wandelen. Maar mijn baby is terug thuis en is kerngezond. Het is een mirakel.”

bekijk ook

Man schrikt zich een hoedje wanneer hij hond tussen liftdeur ziet bengelen

Man (30) loopt achteloos weg nadat hij zijn hond over hek heeft gedumpt, maar wordt maand later gearresteerd

Dierenarts (34) denkt dat ze ‘dode hond’ vindt, maar dan kwispelt het dier: “En ze is nooit meer gestopt met kwispelen”