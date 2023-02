Derde ‘Magic Mike’-film heeft niets te vertellen, maar amuseert en wordt nooit vulgair

Channing Tatum vindt in Salma Hayek de ideale partner om afscheid te nemen van zijn stripact in ‘Magic Mike’s Last Dance’. — © Warner

Magic Mike was een onafhankelijk filmpje dat de kassa deed barsten. De sequel werd eveneens een succes en nu moet deel drie Magic Mike’s Last Dance bewijzen dat Mike nog niet uitgestript is.

Acteur Channing Tatum (42), bekend van 21 Jump Street en Foxcatcher, voerde op zijn 19de stripnummertjes op voor gillende vrouwen. Rond die ervaring bedacht hij een filmverhaal dat ingeblikt werd door Steven Soderbergh (Ocean’s Eleven). Magic Mike (2012) kostte slechts 7 miljoen dollar en bracht bijna 170 miljoen dollar op. Ongezien voor een klein filmpje dat amper een verhaal bevat. Blijkbaar voelden vooral iets oudere dames zich aangesproken om zo’n tragikomedie te gaan zien.

Salma Hayek en Channing Tatum in een sensueel onderonsje in ‘Magic Mike’s Last Dance’. — © Warner

Ook de sequel Magic Mike XXL ging door het dak. Zal het Tatum en Soderbergh lukken om de doelgroep massaal naar Magic Mike’s Last Dance te krijgen? Want het verhaaltje is al even mager als dat van de andere delen. Mike (Tatum) zit aan de grond en krijgt het aanbod van schatrijke Max (Salma Hayek) om een stripshow in Londen te organiseren. Maar de echtgenoot van Max wil de show dwarsbomen. Zo’n verhaal werd al verteld in de jaren dertig, toen film- en Broadway-musicals heel populair waren.

Salma Hayek en Channing Tatum in het derde deel van de Magic Mike-trilogie, ‘Magic Mike’s Last Dance’. — © Warner

Tatum en zijn ploeg hebben het wat opgefrist en de musicalshow vervangen door stripacts met acrobatieën. Dat Magic Mike 3 toch niet verveelt of irriteert, mag toegeschreven worden aan de vonk tussen Tatum en Hayek en de smaakvolle aanpak van Soderbergh. Dames, laat je maar eens goed gaan met dit braaf semipikant niemendalletje.(cc)

‘Magic Mike’s Last Dance’ speelt momenteel in de bioscoop