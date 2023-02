Dankzij dit trucje hoef je geen nieuwe sneakers te kopen

In een samenleving die draait rond consumeren is het niet makkelijk om aan de verleiding te weerstaan. Hoewel je al twintig paar schoenen in de kast hebt staan, koop je dus nog een paar. En wanneer de hele modewereld zwicht voor de balletcore trend, heb jij moeite om niet te bezwijken. Gelukkig hebben we wat die trend betreft een manier gevonden om je oude schoenen te recyclen.

De geniale truc kwamen we op het spoor via Tiktok. Een manier om én je oude sneakers een upgrade te geven én een stukje balletcore te integreren in je garderobe? Yes, please.

Het enige wat je voor de lifehack nodig hebt, is een paar sneakers (liefst niet te afgedragen) en een stuk fluwelen lint. Of je voor roze gaat of voor een andere kleur, bepaal je helemaal zelf. Vervolgens haal je je oude veters uit je schoenen, knip je het lint op maat en rijg je dat door de vetergaten. Je zal zien dat je sneakers op die manier een heel andere, ietwat vrouwelijkere look krijgen. Ideaal als schattig detail of als je je sportschoenen graag combineert met een jurkje.

Nog op zoek naar andere manieren om je sneakers een makkelijke upgrade te geven? Je kan ook creatief aan de slag gaan met hoe je je veters rijgt. Het is maar een detail, maar als iemand je schoenen van dichterbij bekijkt, mag je je ongetwijfeld verwachten aan een complimentje.