Aldi kampt met lege koffie-rekken door problemen met leverancier

Het gaat onder meer om klassieke gemalen koffie. “Enkele soorten koffie worden op dit moment niet ten volle beleverd. Door technische problemen bij onze leverancier, krijgen we van sommige referenties niet de totale hoeveelheden die we vragen”, bevestigt een woordvoerder van Aldi.

De discounter zegt dat de problemen zich voordoen in sommige winkels. Het is niet zo dat de supermarktketen helemaal zonder koffie zit. De verwachting is dat de situatie midden februari opnieuw genormaliseerd is.