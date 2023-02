Wat al een tijdje in de lucht hing, is deze week ook de harde waarheid geworden. De A-ploeg van voetbalclub Herderen-Millen (2A) komt dit seizoen niet meer in actie. Moeilijkheden met het uitbetalen van de spelersvergoedingen liggen aan de basis van het forfait. Hoe het nu verder moet, blijft voorlopig koffiedik kijken. De jeugdwerking komt niet in gedrang.