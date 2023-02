Madonna na kritiek op uiterlijk: “Ik ben slachtoffer van leeftijdsdiscriminatie en vrouwenhaat”

Fans van Madonna zeggen online dat de zangeres moet accepteren dat ze oud wordt en vermoeden dat ze plastische chirurgie gebruikt. Dinsdag postte Madonna op Instagram een reactie. Volgens haar zorgde de camera van de Grammy’s ervoor dat haar gezicht ronder en gezwollen leek.

In haar tekst laat Madonna vooral haar onvrede over de aandacht op haar uiterlijk weten: “In plaats van te focussen op wat ik zei in mijn speech, kiezen veel mensen ervoor om alleen over close-up foto’s te praten.”

Volgens de zangeres is ze slachtoffer van leeftijdsdiscriminatie en vrouwenhaat. “De wereld waarin we leven weigert vrouwen van ouder dan 45 jaar te eren”, schrijft Madonna in haar post. “En heeft de neiging om haar te straffen als ze hard werkend en avontuurlijk blijft.”

Spijt heeft de zangeres niet van haar keuze: “Ik heb nooit excuses aangeboden voor de manier waarop ik eruit zie en ga daar ook niet aan beginnen.” Verder laat ze weten dat ze nog jaren door wil blijven gaan.