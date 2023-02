Enorme rookontwikkeling bij uitslaande schuurbrand

De brandweer werd rond 6 uur opgeroepen en is massaal ter plaatse, met verschillende ploegen uit de regio. De schuur ligt vol brandhout dat door de landbouwer wordt gebruikt als brandstof voor zijn varkensboerderij. Het gaat om een uitslaande brand en het blussen gaat gepaard met een enorme rookontwikkeling. Niemand raakte gewond en er is is geen gevaar voor de dieren op de boerderij. Burgemeester Bruno Tuybens (voorZwalm) is ter plaatse en laat weten dat er nog lang zal nageblust moeten worden. “De brand is ondertussen onder controle. Er is asbest vrijgekomen, maar er is geen gevaar voor omgeving. De rook wordt wel zoveel mogelijk vermeden”, laat hij weten in een reactie.

De houtschuur bevindt zicht achteraan het erf van de boerderij — © dvp