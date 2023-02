STVV’ers Hara, Fabinho en Pflanz ziek, nieuwe ploegfoto uitgesteld

STVV plande vandaag een fotoshoot om de nieuwe ploegfoto in te blikken, met daarbij ook nieuwkomers Reitz en Hara. Die shoot werd echter uitgesteld omdat de Kanaries met enkele zieken in de spelersgroep te kampen hebben.

Zo steken Taichi Hara, Fabinho en T2 Markus Pflanz ziek in bed, terwijl Toni Leistner nog in Keulen vertoeft voor de revalidatie van zijn achillespeesblessure. De Duitser zal al zeker ook dit weekend nog aan de kant blijven als de Kanaries Anderlecht bekampen op zondag. Over de datum van zijn terugkeer is het nog koffiedik kijken.