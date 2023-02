Video toont hoe Russen hun eigen gewonde commandant aanvallen

Vier soldaten van de Russische Wagner-militie dragen hun collega bij zijn armen en benen door een landschap van verwoeste huizen. Daarna dumpen ze hem naast een schuur. Op een tweede video zijn drie mannen te zien die hem meermaals slaan met spades. Het is onduidelijk wat er uiteindelijk met de gewonde commandant is gebeurd. Maar het tafereel strookt met de aanhoudende berichten over een laag moreel bij de Russische huurlingen.

Oekraïense soldaten die verwikkeld zijn in gevechten rond Bachmoet maken gewag van Wagner-troepen die maar blijven aanvallen in golven. Naar verluidt worden die laatste bedreigd met executies als ze er niet in slagen om vooruitgang te boeken. Ze worden massaal neergemaaid, de frontlijn ligt bezaaid met hun lichamen.

Een drone-eenheid van de speciale Seneka-brigade maakte de videobeelden eerder deze week. Maandag werden ze vrijgegeven op Oekraïense socialemediakanalen.

Blijft Reznikov?

In zijn nachtelijke toespraak zei de Oekraïense president Volodimir Zelenski dat Oekraïense eenheden de ene na de andere Russische poging afweren om Bachmoet te omsingelen en door de verdediging te breken.

‘We bieden hen het hoofd. Ik ben elke strijder dankbaar die met zijn weerstandsvermogen bijdraagt aan de tegenactie’, verklaarde hij. Zelenski zei dat hij in een overleg met zijn legerstaf op maandag had gesproken over de ‘cruciale kwestie’ van de munitietoevoer.

Afgelopen weekend suggereerden bronnen binnen Zelenski’s eigen Dienaar van het Volk-partij dat minister van Defensie Oleksi Reznikov uit zijn ambt zou worden ontzet. Dat is het gevolg van een corruptieschandaal waarin het ministerie voedsel zou hebben aangekocht voor de troepen aan het front voor een prijs die twee tot drie keer hoger ligt dan in de supermarkt.

Dinsdag leek het erop dat Reznikov toch zou aanblijven. Volgens de Oekraïense veiligheidsraad, parlementsleden en enkele westerse bondgenoten zou het niet het moment zijn om hem te ontslaan aan de vooravond van een verwacht Russisch tegenoffensief. Het is onzeker hoelang Reznikov op post zal blijven.

In een tweet zei Reznikov dat hij ‘zou standhouden’. Hij voegde eraan toe: ‘Dank jullie allemaal voor de steun, en voor de constructieve kritiek. We trekken onze conclusies. We zetten door met de hervormingen. Zelfs tijdens de oorlog.’

Slag om Bachmoet

Volgens het Centrum voor Defensiestrategie, een denktank in Kiev, heeft het Russische militaire commando onlangs zijn tactiek veranderd in Bachmoet. Soldaten lanceren nu aanhoudende aanvalsgolven die soms ‘tot tien uur’ duren.

Samen met troepen van de 106de Luchtlandingsdivisie van het Russische leger proberen Wagner-eenheden Oekraïense posities in de noordelijke buitenwijken te bestormen. In het oosten van de stad wordt er hevig gevochten. En in het zuiden wisten Russische troepen na een verrassingsaanval vijfhonderd meter op te rukken, rapporteerde de denktank.

De greep van Oekraïne op Bachmoet lijkt met de dag te verslappen. Als de Russen erin slagen de T0504-snelweg – een belangrijke bevoorradingsroute – in te nemen of door het Berkhiv-reservoir te breken, zullen de Oekraïense eenheden zich moeten terugtrekken. Daar gaan de meeste analyses toch van uit.

Veel strategisch belang heeft het stadje niet, maar in aanloop naar de eerste verjaardag van Poetins grootschalige invasie van het land op 24 februari is de symbolische waarde ervan niet te onderschatten. Oekraïne heeft de nabijgelegen steden Slovjansk en Kramatorsk, waar het merendeel van zijn oostelijke strijdmacht is gelegerd, al aanzienlijk versterkt.

In de voorbije herfst lanceerde Oekraïne twee spectaculaire tegenaanvallen. Het heroverde bijna de volledige oblast Charkov in het noordoosten van het land, en de regionale hoofdstad Cherson in het zuiden, met daarbij heel wat terrein op de rechteroever van de rivier de Dnjepr.

Maar sindsdien heeft Rusland het initiatief weer overgenomen. En het boekt, traag maar gestaag, vooruitgang met ‘de bevrijding’ van de Donbas, een hoofddoel voor Poetin. Dat houdt in de volledige controle te verkrijgen over de provincie Donetsk en de laatste overblijvende verzetshaarden in de oblast Loehansk veroveren op de Oekraïners.

Internationale misdaadorganisatie

Jevgeni Prigozjin, de baas van de Wagner-groep, had de persoonlijke leiding over een campagne om criminelen uit Russische cellen te ronselen om te gaan vechten aan het oostelijke front. Hij strijkt ook graag de eer op voor enkele tactische overwinningen in de regio, waaronder de inname vorige maand van het Oekraïense stadje Soledar, dat in het noordoosten aan Bachmoet grenst.

Een tweede tournee langs gevangenissen om bijkomende soldaten op te trommelen, was minder succesvol naarmate berichten over het enorme aantal slachtoffers doorsijpelen naar Rusland. Voor het Oekraïense parlement en de Verenigde Staten staat Wagner op de lijst van internationale misdaadorganisaties.

