Bilzen

Miss Limburg is ze al en zaterdag weten we of Haifa Salem Ali (21) ook het kroontje van Miss België mag opzetten. Maar eerst trekken we langs vijf Limburgse plaatsen die belangrijk zijn voor haar. Zoals het OCMW in Bilzen, waar ze voor het eerst sinds haar vlucht uit Somalië een huis kreeg toegewezen. “Het was de eerste keer dat ik stabiliteit voelde.”